Ferro Rodrigues. Eleições mostram "interferência grosseira do poder judicial no poder político"

O ex-presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, considera que o resultado das eleições legislativas refletem “uma interferência grosseira do poder judicial no poder político” e que “beneficiou o Chega” com as suspeitas sobre António Costa a terem “mobilizado um número de pessoas a votar na extrema-direita”.

Em entrevista na CNN Portugal, o antigo secretário-geral do Partido Socialista criticou Marcelo Rebelo de Sousa, referindo que “o Presidente da República nada fez para que o primeiro-ministro se mantivesse”.

Ferro Rodrigues criticou aquilo que considerou uma “crise provocada por uma interferência grosseira do poder judicial (e mais em concreto da Procuradoria Geral da República) no poder político, que desestabilizou o estado democrático, além de desestabilizar o Governo”.

O antigo presidente da Assembleia da República refere que o Chega “beneficiou de uma situação inusitada em que há uma suspeita sobre o primeiro-ministro” e acrescenta que, quatro meses depois, “nada se sabe e o primeiro-ministro ainda não foi ouvido”.

Questionado sobre o seu partido, Ferro Rodrigues refere que o PS deve aproveitar o tempo de oposição para “refletir bastante e estudar as razões dos resultados, que são diferentes de idade para idade, e de zona do país para zona do país”, indicando que a indigitação de Luís Montenegro como primeiro-ministro é o cenário “mais natural”.

Ferro Rodrigues descartou ainda uma candidatura a Belém nas presidenciais de 2026. “Respeito muito as pessoas da minha idade ou mais velhos, e não gosto do idadismo, mas acho que é uma questão de bom senso”, disse, lembrando que tem 75 anos.