Críticos da direção lamentam que BE se tenha "colado ao PS" e pedem humildade

Os críticos da atual direção do Bloco de Esquerda (BE) lamentaram este sábado que o partido se tenha "colado ao PS" na campanha eleitoral para as legislativas e pediram "humildade crítica" sobre a linha política seguida.

Estas posições constam de um documento ao qual a Lusa teve acesso, assinado pelos membros da Moção "E", cujo porta-voz foi Pedro Soares e que na última convenção do BE apresentaram uma moção adversária à atual direção.

A Mesa Nacional do BE, órgão máximo entre convenções, esteve hoje reunida em Lisboa para analisar os resultados eleitorais do passado domingo.

De acordo com estes dirigentes, "a tese de que o insistente apelo a uma aliança de governo com o PS protegeu o Bloco da bipolarização é meramente auto justificativa da linha seguida, como os resultados eleitorais demonstram".

Na opinião destes críticos, "na realidade, o que aconteceu é que esse apelo como eixo central da campanha do BE agravou as dificuldades preexistentes e impediu a polarização em torno de uma política de captação de votos em muitos setores populares revoltados contra a falta de respostas dos governos do PS e as iniquidades do sistema".

"O líder do PS não quis demarcar-se dos governos anteriores e perdeu, o Bloco colou-se ao PS e não recuperou a confiança perdida ao longo do anterior ciclo eleitoral. O Bloco afastou-se da sua matriz", acusam.