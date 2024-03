“Utilizaremos todos os meios” para combater política de direita, avisa PCP

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, avisou Marcelo Rebelo de Sousa que vão utilizar "todos os meios" para combater a política de direita. A mensagem foi deixada a Marcelo Rebelo de Sousa na quinta-feira à tarde, durante a audiência em Belém.

Depois do encontro, Raimundo não prestou declarações, como forma de solidariedade com a greve dos jornalistas, mas esta sexta-feira foi enviada à redações uma mensagem vídeo do líder comunista.

Paulo Raimundo disse ter demonstrado junto do Presidente da República o seu desagrado pelos três milhões de votos em partidos da direita que não respondem "às necessidades do povo, às necessidades dos trabalhadores" e assegurou que "esse projeto de retrocesso da direita contará, desde o primeiro minuto, com a oposição firme do PCP".

"Não será pelo PCP que esse projeto será implementado no nosso país. Utilizaremos para isso todos os meios que tivermos ao nosso dispor, quer no plano institucional, quer no plano da ação e do combate, onde for necessário, e foi isso que reafirmámos junto do senhor Presidente", afirmou Paulo Raimundo.

Nesta mensagem enviada às redações, Paulo Raimundo revela ainda que lamentaram junto do Presidente que a campanha eleitoral tivesse passado ao lado de assuntos como a "desigualdade e as questões centrais dos salários e das reformas, que é preciso resolver de uma vez por todas".