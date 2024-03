PS reúne órgãos nacionais na próxima semana

O PS vai reunir a Comissão Política Nacional (CPN) no próximo dia 21 para analisar a situação política, anunciou hoje o partido. .

A reunião da Comissão Política, marcada para as 21:00, na sede nacional, em Lisboa, realiza-se um dia depois de serem divulgados os resultados das eleições legislativas de domingo passado nos círculos da Europa e Fora da Europa.

Fonte oficial socialista disse à Lusa que o Secretariado, órgão executivo da CPN, se reúne antes, na próxima segunda-feira, dia 18. .

De acordo com os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, sem os círculos da emigração, a Aliança Democrática (AD), que concorreu no continente e nos Açores, elegeu 76 deputados.

Somando a estes resultados os três eleitos obtidos na Madeira por PSD e CDS-PP, que concorreram juntos nesta região, sem o PPM, dá um total de 79 mandatos -- 77 do PSD e 2 do CDS-PP.

O PS elegeu no domingo 77 deputados, num total de 230. Na análise por círculo, os socialistas apenas venceram em Lisboa, Coimbra, Castelo Branco e Setúbal.

Na noite eleitoral, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, assumiu a derrota face à coligação de direita, antecipando que não obstaculizará a formação desse executivo, e disse que liderará a oposição e que vai renovar o seu partido.

Apesar destes resultados, o secretário-geral do PS disse que o seu partido está "forte, unido e coeso", prometeu renová-lo e manifestou-se seguro de que a estratégia de oposição não será contestada internamente.

Pedro Nuno Santos assumiu que não obstaculizará a formação de um Governo minoritário da AD, já que não tem uma maioria alternativa para apresentar no parlamento e, por isso, não votará a favor de nenhuma moção de rejeição a esse executivo.

Porém, separou o plano da formação do Governo da questão da viabilização de instrumentos de politica fundamentais, como o Orçamento do Estado. Interrogado se viabilizará orçamentos, avisou que resistirá a todas as pressões, que "já começaram".

"O PS vai liderar a oposição. Não vai deixar a oposição para o Chega e para André Ventura. A direita ou a AD não contem com o PS para governarem, porque não somos nós que os vamos suportar. E não vai haver divisão no PS", declarou. Mas Pedro Nuno Santos foi ainda mais longe:.

"O tempo da tática na política connosco acabou e comigo acabou" - uma resposta que aparentou ser uma crítica indireta ao primeiro-ministro cessante, António Costa.

Em relação à subida eleitoral do Chega, Pedro Nuno Santos considerou que a extrema-direita teve um crescimento "muito expressivo que não dá para ignorar". No entanto, na sua opinião, "não há 18,1% de portugueses votantes racistas e xenófobos".