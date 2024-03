​IL não exclui hipótese de integrar Governo da AD

A Iniciativa Liberal (IL) não exclui integrar o Governo da AD. Rui Rocha coloca essa possibilidade nas mãos do líder do PSD, Luís Montenegro.



Depois da audiência com o Presidente da República, Rui Rocha disse esta sexta-feira aos jornalistas que, neste momento, o que pondera é ir analisando propostas “caso a caso” no Parlamento.

Porém, no futuro, o líder da IL diz que cabe ao futuro primeiro-ministro analisar o cenário da integração dos liberais no Governo.

“Caso a caso, peça a peça, momento a momento, Orçamento a Orçamento, contribuirmos para soluções caso a caso. Se em virtude dos resultados que vierem a ser apurados houver da parte do partido vencedor das eleições outro tipo de análise que possa implicar outro tipo de solução mais estrutural, nós cá estaremos para ouvir”, disse Rui Rocha.

“Não fazemos disso ponto de honra, caberá ao partido vencedor analisar os cenários em que se quer mover. Com toda a transparência, agora que estamos a falar, o nosso cenário de base é estarmos no Parlamento com essa missão que acabei de descrever”, sublinha o líder da IL.

Perante a insistência dos jornalistas, o presidente liberal respondeu que "houve uma conversa na própria noite eleitoral" e agora não faria sentido haver conversas sem os resultados apurados.



Rui Rocha esteve esta sexta-feira cerca de uma hora e meia a ser ouvido em audiência pelo Presidente da República, tendo no final transmitido aos jornalistas que “os votos não estão todos contados”, mas “há ainda que averiguar qual é o resultado final destas eleições”.



Segundo os resultados provisórios – e ainda sem o apuramento dos quatro deputados pelos círculos da emigração – os liberais firmaram-se como a quarta força política, conseguindo os mesmos oito deputados, com 5,08 % e 312.064 votos.

Apesar da subida em termos de número de votos, a IL falhou o objetivo a que se propôs de eleger 12 deputados.

Estas são as terceiras eleições legislativas às quais a IL concorre, tendo João Cotrim de Figueiredo sido o primeiro deputado da história do partido, quando conseguiu a eleição nas legislativas de 2019.

O presidente da IL, Rui Rocha, que assumiu a liderança do partido em janeiro de 2023 depois da saída de João Cotrim de Figueiredo, mostrou-se satisfeito por ter conseguido “consolidar o projeto liberal em Portugal”, apesar de não ter alcançado a meta que traçou.

Antes de Rui Rocha, a coordenadora do Bloco de Esquerda foi esta sexta-feira recebida pelo Presidente. Mariana Mortágua ssume por inteiro o papel de “oposição forte”, após os resultados eleitorais de domingo, e segue a estratégia do PS de que “não há uma maioria de esquerda” no Parlamento.