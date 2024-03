Bolieiro governará com aposta no “diálogo" mas sem acordos

O programa do novo governo dos Açores “passou” esta sexta-feira. PSD, CDS e PPM votaram favoravelmente, o que com a abstenção do Chega, do PAN e da IL permitiu ao programa do Executivo avançar. José Manuel Bolieiro vai, assim, governar com a coligação CDS e PPM e sem "necessidade de acordos", defendeu esta sexta-feira.

O chefe do executivo considerou que o Programa “formaliza uma visão de década para o presente e para o futuro dos Açores”, isto depois de o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda terem votaram contra, na sessão que decorreu esta manhã na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na ilha do Faial.

“Quem votou contra deseja a instabilidade, colocou-se do lado do problema e não do lado das soluções, onde nós estamos. Essa marca fica inscrita já nesta sessão do parlamento e com a votação de cada um”, afirmou Bolieiro, apontando à bancada do PS e destacando que o Programa de Governo reúne um conjunto de ações "provindas das propostas eleitorais de outros partidos”.

Caso os cinco deputados do Chega se tivessem juntado ao PS e BE no voto contra, haveria uma maioria absoluta para chumbar o documento, o que de acordo com o Estatuto Político-Administrativo dos Açores, implicaria a demissão do executivo.

O Chega queria fazer com que o seu sentido de voto dependesse da entrada — ou não— do partido no executivo, contudo, a exigência não foi atendida e o Chega acabou por deixar cair a reivindicação, admitindo um entendimento com o PSD.

Segundo José Pacheco, deputado do Chega, o entendimento em questão não se trata de um “acordo parlamentar” – como ocorreu em 2020 –, pois não obriga o partido a ter de “votar ou deixar de votar o que quer que seja no parlamento".