Bolieiro aconselha a Montenegro "humildade" para dialogar, "sem prescindir dos valores humanistas"

Aquelas que são compatíveis com o meu programa eleitoral, que foi viabilizado na Assembleia que se realizou hoje e aprovou o programa do Governo.

José Pacheco disse também que as bandeiras do Chega estarão lá, pelo menos algumas.

Haverá este entendimento para, na execução do programa do governo, enquadrar nas orientações de médio prazo os resultados e as metas que ambos pretendemos. E não há mais do que isso, porque não se trata de adulterar o programa do governo. Trata-se de confirmar o que está no programa do Governo.

O líder do Chega nos Açores, José Pacheco, disse que haverá nos próximos dias um acordo escrito para a governabilidade no arquipélago e que incluirá algumas bandeiras do Chega. Confirma?

Ou seja, de forma nenhuma o programa do Governo será adulterado?

De forma nenhuma será adulterado. O programa do Governo foi acrescentado face, também, às propostas eleitorais do Chega, que são compatíveis com o meu programa eleitoral. E, por isso, está valorizado com estas propostas dos partidos que, afinal, viabilizaram o programa do Governo e, em particular, com a força decisiva das abstenções do Chega.

E que bandeiras são essas que o senhor aceitou, e que são compatíveis com o seu programa?



Desde logo, no reforço do investimento na habitação, nas referências ao combate à corrupção e ao fortalecimento do Gabinete de Prevenção e Transparência para Combate à Corrupção, as referências à valorização dos rendimentos, designadamente dos pensionistas e reformados com mais baixas pensões.



Tem havido alguns rumores de que José Pacheco poderá vir a ser substituído por alguém mais extremista. Tem notícias disso?



Não, não tenho. Pelo contrário, o que sinto é a consolidação de uma postura moderada e que quer fazer parte da solução e não do problema. E, portanto, é com base nisso que eu deixo bem patente: É com moderação e, sobretudo, com a aceitação de uma concretização do programa do Governo que conto.



O senhor tem experiência de dialogar, nomeadamente com o Chega, e de já ter tido um Governo. Que sugestões é que daria ao líder do PSD, Luís Montenegro, ele que deverá ter de iniciar negociações com todos os partidos e, provavelmente, também irá conversar com o Chega?



Bom, desde logo a que não prescindamos dos nossos princípios e valores humanistas, interclassistas e intergeracionais. Em segundo lugar, termos humildade democrática. É do interesse do país a governabilidade e a estabilidade política, conversarmos com aqueles que obtiveram um mandato popular, em eleições livres e democráticas, para poderem ser parte da solução para um bom Governo.