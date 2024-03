Raimundo não fala sobre reunião com Marcelo solidário com greve dos jornalistas

O secretário-geral do PCP foi recebido esta quinta-feira pelo Presidente da República no rescaldo das eleições legislativas. Paulo Raimundo não prestou declarações no final, solidário com a greve dos jornalistas.



O líder dos comunistas saiu da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa e escusou-se respeitosamente a responder a perguntas.

Paulo Raimundo justificou a ausência de explicações sobre o que disse ao Presidente por respeito aos jornalistas que estão em greve esta quinta-feira.

“Senhoras e senhores jornalistas, por respeito à vossa profissão e por solidariedade com a greve dos jornalistas que hoje está em curso, essa grande greve, compreenderão que não prestarei nenhumas declarações. Por respeito ao vosso trabalho e solidário com a greve dos jornalistas, não prestarei declarações”, referiu Paulo Raimundo.

O líder do PCP esteve reunido mais de uma hora com o Presidente da República, acompanhado pelos dirigentes comunistas João Oliveira e Paula Santos.

Paulo Raimundo já anunciou na quarta-feira que tenciona apresentar uma moção de rejeição a um futuro Governo da AD.