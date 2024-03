IL não deverá formar Governo com a AD

A Iniciativa Liberal (IL) poderá não integrar um futuro Governo da Aliança Democrática (AD), formada por PSD, CDS e PPM, avançou esta quarta-feira a SIC Notícias.

O partido liderado por Rui Rocha considera que o melhor é ficar de fora de uma solução governativa, na sequência dos resultados das eleições legislativas de 10 de março. Durante a campanha a possibilidade de uma aliança com o PSD chegou a ser admitida.

Integrar o Governo "não", mas em cima da mesa estão entendimentos no parlamento para a viabilização de Orçamentos do Estado, acordos que podem ser assinados pela Iniciativa Liberal e AD, à semelhança do que aconteceu nos governos da "Geringonça" de esquerda, adianta a SIC Notícias.

A IL prefere negociar Orçamento a Orçamento e dossier a dossier, para manter a autonomia própria e da AD.

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, vai ser recebido pelo Presidente da República na sexta-feira, no rescaldo das eleições legislativas.

A IL deveria ser recebida por Marcelo Rebelo de Sousa no sábado, mas o encontro foi reagendado para sexta-feira, às 19h00.



O porta-voz do Livre foi a Belém esta quarta-feira. Rui Tavares considerou precipitado o calendário definido pelo Presidente da República para a constituição do novo Governo.

Em declarações aos jornalistas, o dirigente do Livre defendeu que é necessário existir uma nova ronda de audiências com os partidos assim que forem conhecidos os resultados finais dos circunscrições dos emigrantes, cujo apuramento deverá ser divulgado a 20 de março.



Rui Tavares escusou-se ainda a pronunciar-se sobre a votação a uma eventual moção de rejeição, já anunciada esta quarta-feira pelo líder do PCP. “O Livre não põe o carro frente dos bois”, apontou, assegurando que o partido, na altura própria, “avaliará essa hipotética moção de rejeição e esse também hipotético governo”.