Eutanásia. Provedora de Justiça requer inconstitucionalidade da lei

A provedora de justiça requereu ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade da lei da morte medicamente assistida (eutanásia).

O requerimento de Maria Lúcia Amaral, publicado esta terça-feira no site na internet do provedor de justiça, pede "a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral de normas constantes da Lei n.º 22/2023, de 25 de maio, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal".

A lei da eutanásia foi promulgada em 16 de maio de 2023 pelo Presidente da República, mas aguarda regulamentação, depois de o Governo do PS ter decidido incluir a questão no dossiê de transição para o próximo executivo.

No pedido de declaração de inconstitucionalidade da legislação da eutanásia, a Provedoria de Justiça coloca em causa o n.º 6 do artigo 4 e o n.º 1 do artigo 5 daquela lei.

O n.º 6 do artigo 4 indica que "ao doente é sempre garantido, querendo, o acesso a cuidados paliativos. O n.º 1 do artigo 5 refere-se ao parecer do médico orientador.

