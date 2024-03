Audiência da IL com Marcelo foi antecipada

A audiência da Iniciativa Liberal (IL) com o Presidente da República, após as eleições legislativas, foi antecipada para sexta-feira.



O partido liderado por Rui Rocha deveria ser recebido por Marcelo Rebelo de Sousa no sábado, mas o encontro foi reagendado para sexta-feira, às 19h00.

No mesmo dia, o Presidente da República vai reunir-se com Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.

Mas há outra alteração na agenda de encontros de Marcelo Rebelo de Sousa com os partidos com assento parlamentar.

O PS vai ser ouvido na próxima terça-feira às 16h00, uma hora antes do que estava inicialmente previsto.