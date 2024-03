Santos Silva defende "negociação e compromisso" entre PS e PSD em matérias essenciais

VEJA TAMBÉM:

O socialista Augusto Santos Silva não se compromete com uma análise a cenários de governabilidade, mas entende que face aos resultados da noite eleitoral, "caberá ao PS o lugar da oposição", no entanto, abre a porta a entendimentos com o PSD, dando como exemplo a área da justiça.

“Há matérias que, pela sua importância, aconselham a que haja diálogo, cedência mútua, negociação e compromisso entre os dois partidos, ou entre o Governo e a oposição. Uma área que está mesmo a pedir isso é área da justiça. Portanto, um ser governo e o outro ser oposição não significa que não se entendam nas áreas em que é preciso entender-se e não significa que radicalizem as suas posições, quando as suas posições são tradicionalmente próximas”, declara à Renascença.

O ainda presidente da Assembleia da República diz também que as eleições legislativas do último domingo trouxeram resultados complexos, que exigem prudência e responsabilidade aos atores políticos. O crescimento do Chega é um dado que lhe merece reflexão, mas entende que não deve ser demasiado valorizado.

“O Chega obteve um milhão e 100 mil votos, o que são 18% dos eleitores. Eu também olho para os restantes 82%. Portanto, não dêmos mais importância a um fenómeno que, na minha opinião, já tem uma gravidade assinalável. A pior coisa que podia suceder a Portugal seria ter um bloco central assumido ou envergonhado e o Chega a liderar a oposição”, aponta o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros.