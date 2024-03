PS vota contra OE, admite acordos "pontuais" com AD e vive em "camas separadas" com PR

À Renascença , o membro do Secretariado Nacional do PS já aqui referido diz que esta posição "não é trincheira nenhuma", justificando que Pedro Nuno Santos "mostrou disponibilidade para entendimentos pontuais e setoriais" desde a campanha.

"A direita não está toda no mesmo saco, uns são fascistas, outros não são", admite um outro dirigente do PS, que frisa: "não somos nós que vamos viabilizar o Orçamento", porque "não é nossa tarefa viabilizar".

Os socialistas esperam que o Presidente da República indigite Luís Montenegro como primeiro-ministro, "de acordo com os resultados e depois se verá", admite um alto dirigente do partido. O PS só se compromete no curto prazo em não viabilizar moções de rejeição ou de confiança. O resto é para fazer oposição.

Desde as 20h30 de domingo, na altura ainda sem resultados oficiais, que o PS se apressou a saltar para a oposição, e mesmo agora sem os mandatos todos atribuídos, faltando os quatro da emigração, os socialistas não têm qualquer dúvida sobre o posicionamento no futuro: de partido absoluto a derrotado.

"O PS está na oposição porque não ganhou as eleições. Ninguém o pôs lá". É a posição de um membro do Secretariado Nacional do PS que, em declarações à Renascença , acrescenta que "o PSD tem de mostrar se a direita consegue ou não entender-se e ter estabilidade".

Esta abertura do líder do PS a entendimentos com a AD em áreas de soberania foi, de resto, acompanhada esta segunda-feira pelo presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva em declarações à Renascença , que dá como exemplo a área da justiça.

O líder socialista, em entrevista à Renascença na segunda semana de campanha eleitoral oficial definiu as áreas em que mostra abertura para "consensos alargados" com a AD. São elas a política externa, a segurança, a Justiça e a Defesa.

Neste contexto, "uma cura de oposição nunca fez mal a ninguém", admite um dirigente da comissão política do PS à Renascença, sendo considerado, aliás, "o mais inteligente a fazer". Mas, já agora, aconselha também a mudar a comunicação do partido.

A mesma fonte socialista diz não acreditar que o resultado do Chega seja "estrutural", mas deve-se muito "à falta de comunicação dos partidos tradicionais", confessando-se "preocupado com o PS daqui a 15 anos", porque, entretanto, o espaço das redes sociais "já foi ocupado".

"Estes miúdos de 20 anos em que os pais não os sensibilizaram sobre o 25 Abril, veem redes sociais" e, neste campo, este dirigente socialista concede que "o Chega e a IL foram inteligentes e ultrapassaram a forma tradicional de comunicação".

AD e pensionistas. PS está em perigo de ficar sem discurso?

Luís Montenegro chegou a dizer em plena campanha eleitoral que se demitiria do cargo de primeiro-ministro “se algum dia tiver que cortar algum cêntimo numa reforma. Podem ter a certeza absoluta. É uma promessa de honra minha”, garantiu.

Esta "reconciliação" do PSD com os pensionistas e a garantia da AD de que as reformas serão aumentadas, de acordo com a lei, que as mais baixas serão atualizadas e será fixado um mínimo de 820 euros para as pensões, aparentemente, não preocupa o PS.

É certo que os pensionistas são uma larga fatia do eleitorado dos socialistas, foi para eles que Pedro Nuno Santos fez boa parte da campanha, mas e se a AD começar a tirar o discurso e a responder a temas tradicionais do PS?

A resposta à Renascença do membro do Secretariado Nacional socialista já aqui citado é que o partido "nunca" perderá a posição ou o discurso, justificando que "o programa do PS são muitos temas e na globalidade os programas são distintos e as ambições diferentes". A mesma fonte conclui que "a oposição tende a ser sempre mais ambiciosa".

Microciclos ou "estabilidade das legislaturas"?

Há quatro mandatos da emigração para atribuir, há um primeiro-ministro que ainda não foi indigitado, um Parlamento que ainda não tomou posse, mas já se vão multiplicando os apelos para que os microciclos políticos não sejam a tendência, a partir de agora.

À cabeça, o primeiro-ministro cessante, que esta terça-feira em Santa Maria da Feira defendeu a “estabilidade das legislaturas”, sustentando que o próximo Governo deve cumprir o seu mandato até ao fim.

“Eu acho que as legislaturas devem-se cumprir. Acho que, para Portugal, tem sido uma vantagem competitiva importante ter havido estabilidade das suas legislaturas”, disse António Costa. Desde que terminou o consulado da designada Geringonça, Portugal teve duas legislaturas interrompidas, uma delas com maioria absoluta.