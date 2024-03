Conselho Nacional da IL reúne-se dia 24 para analisar resultados das eleições

O Conselho Nacional da IL reúne-se no dia 24 de março, em Coimbra, para analisar o resultado das eleições legislativas e para abordar a questão das europeias, adiantou à Lusa fonte oficial liberal.

Esta reunião do órgão máximo da IL entre convenções vai acontecer duas semanas depois das legislativas do último domingo, nas quais o partido conseguiu manter os atuais oito deputados e eleger, pela primeira vez, no distrito de Aveiro.

De acordo com fonte oficial do partido liberal, desta reunião do Conselho Nacional fará parte a análise dos resultados das eleições legislativas, havendo ainda um ponto dedicado às eleições europeias de junho.

Segundo os resultados provisórios -- e ainda sem o apuramento dos quatro deputados pelos círculos da emigração -- os liberais firmaram-se como a quarta força política, conseguindo os mesmos oito deputados, com 5,08 % e 312.064 votos.

Apesar da subida em termos de número de votos, a IL falhou o objetivo a que se propôs de eleger 12 deputados.

Estas são as terceiras eleições legislativas às quais a IL concorre, tendo João Cotrim de Figueiredo sido o primeiro deputado da história do partido, quando conseguiu a eleição nas legislativas de 2019.

O presidente da IL, Rui Rocha, que assumiu a liderança do partido em janeiro de 2023 depois da saída de João Cotrim de Figueiredo, mostrou-se satisfeito por ter conseguido "consolidar o projeto liberal em Portugal", apesar de não ter alcançado a meta que traçou.

Sobre se vai retirar consequências políticas por não ter atingido o objetivo, o dirigente liberal respondeu apenas sentir-se com "uma enorme energia para continuar a defender as ideias liberais".

Perante a vitória da AD, mas sem uma maioria, Rui Rocha "piscou o olho" àquela coligação, tal como o foi fazendo ao longo da campanha, chegando mesmo a pedir uma maioria clara para a IL e AD, e disse estar disponível para uma solução governativa.

Numa eventual solução governativa, Rui Rocha descartou, tal como fez desde o início, qualquer entendimento com o Chega por se tratar de "um partido irresponsável".