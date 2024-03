Bloco pede reuniões com PS, PCP, Livre e PAN

VEJA TAMBÉM:

O Bloco de Esquerda (BE) pediu esta terça-feira e reuniões com PS, PCP, Livre e PAN, anunciou esta terça-feira Mariana Mortágua, dois dias depois das eleições legislativas que terminaram com uma vitória da AD, com maioria relativa.

"No atual contexto, devem ser mantidas abertas as portas do diálogo e procurar a máxima convergência na defesa do que é essencial", defende a líder bloquista, numa mensagem divulgada nas redes sociais.



Mariana Mortágua considera que "as eleições de domingo mudaram a face política do país".

"Os resultados da AD, a subida da extrema-direita, colocam Portugal sob o risco de um retrocesso e uma ameaça aos direitos sociais", sublinha.