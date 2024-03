Autarcas renunciam a cargos após tomarem posse como deputados

Vários autarcas de diferentes câmaras municipais vão renunciar aos cargos depois de tomarem posse como deputados eleitos para a Assembleia da República.

O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, André Rijo, anunciou esta terça-feira que irá abandonar o cargo por ter sido eleito nas listas do PS pelo círculo de Lisboa. "Vou levar o meu mandato até tomar posse como deputado e nessa altura renunciarei ao cargo", afirmou à agência Lusa. O advogado é presidente de câmara desde 2013, cumprindo o seu último mandato autárquico.

Depois de renunciar, a presidência passa a ser assumida por Carlos Alves, o seu vice-presidente no executivo municipal, a quem compete depois fazer as alterações necessárias no executivo municipal com a saída de André Rijo.

No parlamento, André Rijo disse que espera dar o seu "contributo em áreas onde se sente mais confortável", nomeadamente gestão das autarquias locais, modernização administrativa, ambiente e alterações climáticas, destacou.

André Rijo tinha suspendido o mandato autárquico em 29 de janeiro para integrar a lista de candidatos do PS pelo distrito, encabeçada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

O presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, vai renunciar ao cargo quando tomar posse como deputado das listas da Aliança Democrática (AD) por Aveiro nas legislativas de domingo, disse esta terça-feira o autarca.

O social-democrata, que liderou a lista de Aveiro pela coligação entre PSD, CDS-PP e PPM ,tinha suspendido o mandado a 26 de fevereiro, como é imposição legal para os autarcas que são candidatos às legislativas, e o prazo da suspensão "terminou automaticamente nesta segunda-feira", segundo declarou o próprio à Lusa.

"A suspensão tinha um prazo, que acabava na segunda-feira, e agora volto a ser o presidente da Câmara até tomar posse na Assembleia da República, o que deve acontecer no início de abril", afirmou Emídio Sousa.

No seu terceiro mandato como presidente da Câmara da Feira, o autarca não conta, contudo, assumir funções efetivas no executivo e estará entretanto a usufruir de férias, pelo que, até à sua saída formal para o parlamento, a condução dos destinos do município ficará entregue ao seu número dois, o vice-presidente Amadeu Albergaria.

Emídio Sousa criticou, aliás, o escrutínio a que a sua posição na autarquia ficou sujeita desde que se assumiu como candidato às eleições legislativas e cabeça de lista pelo círculo de Aveiro, onde a AD venceu com 35,13% dos votos e elegeu sete deputados, seguida do PS, com 27,69% e cinco eleitos, do Chega, com 17,25% e três lugares, e a Iniciativa Liberal, que obteve 5,11% e um assento parlamentar.

Para o autarca, "é absolutamente ridículo e indigno a lei dizer que os candidatos que são presidentes de câmara têm que suspender funções para fazer campanha quando não exige o mesmo a primeiros-ministros, a ministros ou a secretários de Estado".

"Quem está no Governo pode continuar em funções enquanto é candidato, mesmo tendo mais visibilidade nacional, e a discriminação é só para os presidentes de câmara", afirmou.

O presidente da Câmara de Torre de Moncorvo, o social-democrata Nuno Gonçalves, foi eleito deputado pelo círculo de Bragança nas eleições de domingo, garantindo que vai assumir as funções "logo que haja condições para o efeito".

"Vou assumir as funções de deputado logo que haja condições para o efeito. Hoje retomei funções como presidente da câmara", explicou o ainda autarca social-democrata do distrito de Bragança.

O presidente da Câmara de Moncorvo, Nuno Gonçalves, número dois da coligação Aliança Democrática (AD) às legislativas por Bragança, suspendeu o mandato no dia 22 de janeiro, sendo substituído pelo vice-presidente, José Meneses.

No rescaldo das eleições legislativas de domingo, Nuno Gonçalves disse à agência Lusa que a AD recuperou o deputado perdido em 2022 para o PS.

O ainda autarca salientou o facto de que a AD venceu em 11 dos 12 concelhos do distrito de Bragança e destacou que este foi o único círculo eleitoral a nível nacional onde o Chega não elegeu deputados.

O presidente da Câmara na Nazaré, Walter Chicharro, vai renunciar ao cargo após a tomada de posse como deputado eleito nas listas do PS pelo círculo de Leiria nas legislativas de domingo, disse esta terça-feira o próprio à Lusa.

Em declarações à agência Lusa, Walter Chicharro disse ter retomado hoje as funções como presidente da câmara, cargo que irá manter até à tomada de posse como deputado".

Após a tomada de posse como deputado, apresentará a renuncia ao cargo que "será assumido pelo vice-presidente, Manuel Sequeira".

O autarca, que foi o último socialista eleito no domingo por este círculo, onde em 2022 foram eleitos cinco deputados pelo partido, confirmou à Lusa que assumirá o mandato na Assembleia da República e que, com a sua saída da câmara, "o antigo deputado Salvador Formiga assumirá o cargo de vereador".

O também presidente da Federação Distrital de Leiria do PS assegura, em comunicado divulgado hoje, sair "com a consciência de quem deixa um legado e com a tranquilidade de que o Manuel Sequeira é, sem sombra de dúvidas, o habitante do concelho melhor preparado para assumir os destinos do concelho".