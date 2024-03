Ventura exige negociação com AD para aprovar Orçamento do Estado

VEJA TAMBÉM:

O Chega vai votar contra um Orçamento do Estado apresentado pela AD se não houver negociações, avisa André Ventura no dia seguinte às eleições legislativas.

Em entrevista à TVI, o presidente do Chega admite não apresentar uma moção de rejeição ao Governo liderado pelo PSD de Luís Montenegro, mas não põe de parte votar contra uma proposta de Orçamento do Estado caso não haja negociações com o seu partido.

“Admite votar contra o Orçamento? Vou deixar já claro. Se não houver nenhuma negociação isso é humilhar o Chega e então eu votarei contra o Orçamento”, declarou André Ventura.

O Chega conquistou mais de um milhão de votos e, pelo menos, 48 deputados nas eleições legislativas de domingo.