SusPANse até ao último segundo. Sousa Real sozinha no Parlamento

Copo meio cheio. Inês Sousa Real falhou o que tinha definido como o grande objetivo das legislativas – a recuperação de um grupo parlamentar -, mas, nem por isso, a líder do PAN falou em derrota no discurso de rescaldo da noite eleitoral.

A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza (a última líder partidária a ser eleita) preferiu reforçar a subida de mais de 35 mil votos do partido em comparação com 2022 e, num limbo entre o passado e o futuro, Sousa Real desviou as legislativas e colocou o foco no “bom resultado” na Madeira e na “esperança” para as europeias de junho.

Aliás, ao longo de toda a noite, na Sala do Rei na estação do Rossio, em Lisboa, o “estado-maior” do PAN nunca falou de pessimismo, mas sim de uma “noite longa e de grande expectativa”, como referiu na primeira reação às projeções o dirigente nacional Ernesto Morais.

Longo acabou por ser o silêncio nas cerca de 50 cadeiras que se alinhavam frente ao púlpito: até ao anúncio da eleição de Sousa Real, poucos foram os membros do PAN que teceram comentários sobre os resultados. Às oito da noite, a reação às primeiras sondagens acabou até boicotada por um problema técnico, que cortou a internet e travou a transmissão televisiva. Curiosamente, as televisões voltaram a sintonizar-se minutos depois, precisamente, no momento que as projeções abriam a possibilidade de o PAN ficar de fora do Parlamento.

O filme foi longo, na contagem dos votos, e os simpatizantes e militantes do PAN assistiram atentamente a todas as intervenções dos outros líderes partidários até Inês Sousa Real subir ao púlpito – durante três horas, a líder do PAN entrou e saiu da sala várias vezes. Mas quando a porta-voz interrompeu, finalmente, a sessão de cinema e apareceu rodeada pela direção, trouxe dois convidados especiais. O primeiro, o "Pipinho", o cão que acompanhou a comitiva do partido durante toda a campanha e que se tornou a grande atração da noite eleitoral. O outro, o Presidente da República.