Subvenção estatal. Chega vai receber quase 4 milhões por ano, PS e AD cerca de 6 milhões

O PS e a AD vão receber cerca de seis milhões de euros de subvenção pública anual, enquanto o Chega, que teve mais de um milhão de votos, vai receber quase quatro milhões de euros de apoios do Estado. O ADN, que não conseguiu eleger qualquer deputado, vai receber mais de 330 mil euros. Além destes valores anuais, os partidos que conseguiram eleger deputados ainda recebem a subvenção de campanha, que obedece a regras diferentes, e que no caso do PS e da AD ronda os dois milhões de euros.

O financiamento público dos partidos está diretamente relacionado com o número de votos que cada força política recebe e com a composição da Assembleia da República, existindo apoios do Estado para a campanha eleitoral, mas também montantes anuais para o funcionamento dos partidos, que variam consoante os resultados eleitorais.

A subvenção anual é atribuída todos os anos aos partidos que recebem mais de 50 mil votos - nestas legislativas foram 10, já que, além da AD, PSD e CDS têm uma segunda coligação, sem o PPM, com a qual concorreram na Madeira (e que elegeu 3 deputados).

Contas feitas, cada partido recebe uma quantia em dinheiro “equivalente à fração 1/135 do valor do IAS por cada voto obtido na mais recente eleição de deputados à Assembleia da República”, à qual se aplica um desconto de 10%. Como o valor dos IAS é atualmente 509,26 euros, cada voto vale cerca de 3,39€ a cada partido com mais de 50 mil votos.

Assim, PS e AD conseguem uma subvenção de quase seis milhões de euros por ano, enquanto o Chega irá receber 3,7 milhões de euros por ano e a Iniciativa Liberal pouco mais de um milhão de euros anuais.