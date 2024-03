Mortágua: "BE será parte de qualquer solução que afaste direita do Governo"

VEJA TAMBÉM:

O Bloco de Esquerda está disponível para negociar e firmar um acordo com o PS, de modo a evitar que a direita governe. No entanto, os resultados das eleições legislativas ainda não estão fechados, é preciso esperar pelos votos dos círculos da Europa e Fora da Europa, acautelou Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, esta noite.

“Sabemos que mandatos da emigração contam para clarificar uma situação que neste momento ainda não é totalmente clara quanto à distribuição dos mandatos”, disse.

Mortágua reconheceu uma “inegável viragem à direita” com os resultados provisórios, mas, mesmo assim, o Bloco “resistiu”, disse.

E garantiu ainda: “Seremos parte de qualquer solução que afaste a direita do Governo.”