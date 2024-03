Marcelo começa a ouvir partidos na terça-feira

O Presidente da República vai começar esta terça-feira a ouvir os partidos políticos e coligações que elegeram deputados nas eleições para a Assembleia da República que decorreram este domingo.

Em comunicado no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa traça um calendário para estas audições, que só termina a 20 de março.

Marcelo irá ouvir primeiro o PAN, depois o Livre, CDU, BE, IL, Chega e, finalmente, ouvirá o PS a 19 de março e a Aliança Democrática no dia seguinte, quando os círculos das comunidades portuguesas no estrangeiro estiverem apurados. Os encontros estão todos marcados para as 17h00.

"Depois de conhecidos os resultados dos círculos das comunidades portugueses no estrangeiro, o Presidente da República indigitará o novo primeiro-ministro", é dito.

[Notícia atualizada às 12h40 de 11 de março de 2024]