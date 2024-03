Mais de 670 mil votos "desperdiçados" nas eleições. Um em cada nove não elegeu deputados

O PS foi o único partido nestas legislativas que conseguiu deputados em todos os círculos eleitorais e não tem, portanto, votos desperdiçados. A AD, não elegendo em Portalegre, teve 14 mil votos desperdiçados (0,8%) do total, enquanto o Chega teve 13 mil.

O partido com mais votos válidos sem eleger deputados foi o Bloco de Esquerda, com mais de 126 mil, seguido do ADN, com 100 mil, da CDU, com 87 mil, do PAN, com 85 mil, e o Livre, com 68 mil, segundo uma análise da Renascença.

Isto significa que um em cada nove votos não serviram para eleger qualquer deputado. No PAN, dois em cada três votos foram desperdiçados e no Livre um em cada três.