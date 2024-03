Legislativas 2024. Volt vê resultados do partido como bom sinal para as europeias

VEJA TAMBÉM:

A cabeça-de-lista do Volt Portugal disse que o crescimento do partido, em número de votos, nas eleições legislativas de domingo é um bom sinal para as europeias de 9 de junho.

"O Volt já se estava a preparar para as eleições europeias desde o ano passado e isto foi muito importante para as prepararmos", disse à Lusa Inês Bravo Figueiredo.

De acordo com os resultados provisórios divulgados pelo Ministério da Administração Interna, o Volt Portugal obteve 10.750 votos (0,18%), crescendo em relação às legislativas de 2022, quando conquistou 6.245 votos.

Apesar de o partido continuar longe da Assembleia da República, Inês Bravo Figueiredo considerou que estas eleições, negativas para o país, foram "muito boas" para o Volt Portugal e permitiram alcançar uma visibilidade que não tinham.

Olhando para o panorama nacional, a cabeça-de-lista por Lisboa entende que "a grande preocupação é o crescimento da extrema-direita".

Referindo-se ao resultado do Chega, que mais que triplicou o número de mandatos, assegurando, pelo menos, 46 lugares no parlamento, Inês Bravo Figueiredo considerou que o crescimento da extrema-direita, não só em Portugal, mas no contexto europeu, é "especialmente preocupante no contexto geopolítico atual".