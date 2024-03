Legislativas 2024. PS é o partido mais votado em Lisboa

VEJA TAMBÉM:

O PS venceu as legislativas de domingo no distrito de Lisboa, com 27,73% dos votos e 15 deputados eleitos, quando estão apuradas as 134 freguesias do círculo eleitoral.

A Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) conseguiu 14 mandatos, o Chega nove e a IL três. Livre, BE e CDU (PCP/PEV) alcançaram, cada um, dois assentos no hemiciclo e o PAN obteve um.

Em 2022, o PS tinha também vencido no distrito, com 21 mandatos. O PSD, a concorrer sozinho, conseguiu então 13, sendo os restantes mandatos distribuídos também por IL (quatro), Chega (quatro), PCP/PEV (dois), BE (dois), Livre (um) e PAN (um).

É o seguinte o quadro completo dos resultados às 01:36, em comparação com os dados correspondentes às mesmas freguesias na eleição de 2022.