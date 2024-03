Legislativas 2024. AD vence Aveiro, PS perde, Chega triplica e IL elege

VEJA TAMBÉM:

A Aliança Democrática (AD) conseguiu a vitória no distrito de Aveiro, feito que já não obtinha desde as eleições de 2015 com a coligação PAF, de acordo com os resultados provisórios apurados com a contagem terminada.

Apesar da vitória, dos 16 mandatos que cabem ao círculo eleitoral, a AD elege exatamente agora o mesmo número de deputados de 2022 e 2019, ou seja, sete deputados.

A explicação está no facto de o Chega conseguir eleger três deputados (e só tinha um), e a Iniciativa Liberal eleger um, pela primeira vez.

O PS, que foi o partido vencedor em 2019 e em 2022, recua para segundo partido no distrito e perde três deputados, apenas conseguindo eleger cinco.

Assim, a distribuição dos 16 mandatos, naquele que é o quinto maior círculo eleitoral, foi de sete para o PSD, cinco para o PS, três para o Chega e um para a IL.

São eleitos pela AD os deputados Emídio Sousa, Silvério Regalado, Ângela Almeida, Salvador Malheiro, Almiro Moreira, Paula Cardoso e Paulo Cavaleiro.

Pelo PS são eleitos Pedro Nuno Santos, Cláudia Santos, Filipe Neto Brandão, Hugo Oliveira e Susana Correia.

Pelo Chega, os deputados eleitos por Aveiro são Jorge Valsassina Galveias, Maria José Aguiar e Armando Grave.

A Iniciativa Liberal elege por Aveiro o seu cabeça-de-lista, Mário Lopes.

Em termos percentuais, os três partidos mais votados foram a AD com 35,13%, seguido do PS com 27,69%, e do Chega com 17,25%.

Em termos territoriais, há a destacar que o PS foi o mais votado na terra de Pedro Nuno Santos, São João da Madeira, com 37,39% para o PS e 29,31% da AD, enquanto a AD de Luís Montenegro, que é de Espinho, venceu aí com 33,19%, mas sem grande folga face ao PS que obteve 32,96% dos votos.

O Bloco de Esquerda, que em 2019 conseguiu eleger dois deputados por Aveiro, desta vez não conseguiu eleger parlamentares, confirmando a perda de influência eleitoral, enquanto a CDU não elege ninguém por este círculo, continuando a reduzir a sua expressão eleitoral.

O Chega, que foi surpresa ao conseguir eleger um deputado por Aveiro em 2022, subiu o número de votos e ampliou com mais dois mandatos a sua representação, enquanto o IL, que também já tinha aumentado a votação em 2022 voltou a aumentar o número de eleitores que decidiram dar-lhe o seu voto, conseguindo o seu primeiro deputado no círculo eleitoral de Aveiro.