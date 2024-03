IL renova equipa de oito no Parlamento e telefona a Montenegro

A sala da Estufa - Monsanto Secret Spot começou a noite eleitoral a meio gás. O ambiente aqueceu assim que foram sendo confirmados os deputados. Primeiro, Carlos Guimarães Pinto no Porto, depois Rui Rocha em Braga, seguido de Bernardo Blanco em Lisboa, seguido de Patrícia Gilvaz no Porto, Mário Amorim Lopes em Aveiro - a estreia da noite -, Mariana Leitão em Lisboa, Joana Cordeiro em Setúbal e por fim Rodrigo Saraiva em Lisboa.

Sobre o crescimento do Chega, Rui Rocha não tem dúvidas de que a culpa é do PS. "O que falhou foi a governação socialista, se o país tivesse tido prosperidade, se os jovens não tivessem de emigrar, se a saúde funcionasse, se a educação funcionasse, não estávamos hoje com uma situação de descontentamento que é canalizada para as propostas populistas, quem falhou foi o PS, está claro", disse Rui Rocha.

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) não perdeu tempo em começar o discurso da noite eleitoral com uma mensagem de parabéns pelo resultado para a Aliança Democrática (AD). "Em primeiro lugar enviar uma mensagem de felicitação à AD e a Luís Montenegro", começou por dizer Rui Rocha , que admitiu ter já telefonado ao líder do PSD.

IL inaugura círculo de Aveiro

Durante a campanha, Rui Rocha não tinha escondido a vontade de eleger o cabeça de lista pelo círculo de Aveiro e conseguiu.

Mário Amorim Lopes é eleito nesta que é a primeira vez em que o partido consegue eleger um deputado do distrito para o Parlamento. A confirmação de Mário Amorim Lopes gerou o que terá sido um dos pontos mais altos da noite. Os liberais não esconderam a felicidade por terem conquistado um lugar no eleitorado de Aveiro, distrito de onde são naturais os líder do PS e PSD.

Durante o discurso, o presidente dos liberais parabenizou as estreias no Parlamento. Dos oito deputados eleitos, Mário Amorim Lopes e Mariana Leitão de Lisboa são os estreantes.

Apesar da conquista, Rui Rocha ficou aquém do objetivo que tinha definido durante a campanha eleitoral. O líder dos liberais queria eleger 12 deputados, mas só conseguiu oito. Confrontado com o facto de ter mantido e não atingido o objetivo, diz querer continuar. "Sinto-me com enorme energia para continuar a defender as ideias liberais", garantiu.

As bandeiras azuis ficam para já pousadas, a chamada a Montenegro foi feita, falta agora saber se será devolvida.