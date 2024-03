"Foi bonita a festa, pá". Livre celebra conquista de grupo parlamentar

VEJA TAMBÉM:

A noite eleitoral do Livre, no Teatro Thalia, em Lisboa, começou morna, com poucos militantes a acompanhar as projeções e os primeiros resultados pela televisão. Mas, por volta das 21h00, a sala começou a encher e já não havia lugares sentados disponíveis.

A ansiedade era grande, e não havia ninguém que não estivesse agarrado ao telemóvel a acompanhar a contagem dos votos. O primeiro momento de festa aconteceu quando, no ecrã gigante, apareceu a notícia da eleição de Jorge Pinto, pelo círculo do Porto. Aplausos e cânticos, como "Presente, futuro. Livre, Livre, Livre", ecoaram no teatro Thalia.

Mesmo com um deputado eleito, os militantes sonhavam com mais. A reeleição de Rui Tavares, vista como expectável, confirmou-se e, por isso mesmo, o momento alto da noite foi quando Isabel Mendes Lopes, "número dois" por Lisboa, foi eleita. Aí, sim, a sala veio abaixo.

Os militantes começaram a gritar pelo nome da deputada eleita, que subiu ao palco visivelmente emocionada. Isabel Mendes Lopes agradeceu a confiança dos eleitores e garantiu que o Livre vai continuar a crescer.

Agora sim, o objetivo principal do partido da papoila estava confirmado. O Livre triplicou a número de deputados e conquistou o direito a ter o seu grupo parlamentar, para lutar pela “esquerda, verde e europeia”.