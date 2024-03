Da maioria absoluta à derrota. Pedro Nuno Santos atira estabilidade da governação para Montenegro e Marcelo

Com esta frase, o líder socialista antecipa-se a todos os cenários pós-eleitorais que possam vir aí e antecipa-se até à eventual posição do Presidente da República mais à frente. Pedro Nuno Santos atira para o líder da AD, Luís Montenegro, a responsabilidade de formar uma maioria à direita. E se não o conseguir sem o Chega, é Montenegro que tem de resolver e, por extensão, também Marcelo Rebelo de Sousa.

Se "daqui a alguns meses", com uma proposta de Orçamento do Estado que o PS diz que não irá viabilizar e a AD precisar dos votos do Chega para aprovar o diploma, a direita ficará inteiramente assumida como bloco. Caso contrário fica criado um cenário de instabilidade que Belém terá de resolver.

Diga-se que os socialistas andam especialmente irritados com Marcelo Rebelo de Sousa na sequência dos diversos cenários pós-eleitorais que surjiram na última edição do jornal Expresso e que foram vistos como uma maneira de "condicionar" o voto a 10 de março.

De resto, tal como a Renascença noticiou, Carlos César escreveu uma mensagem ao Presidente da República com avisos sobre eventuais "condicionamentos" e "bloqueios institucionais" na declaração ao país no dia de reflexão. Uma posição com a qual o líder do PS nesta noite eleitoral disse que está em "total sintonia" com o presidente do partido e o que tiver de dizer a Marcelo é a ele que dirá.

Em relação aos avisos de César, o Presidente da República acusou de tal maneira o toque que na mensagem do dia de reflexão começa exatamente por dizer que "ninguém – pessoa ou instituição – pode substituir ou sequer condicionar, o sentido final da vontade popular".

Tudo resumido, o PS entrincheira-se na oposição, à espera de poder construir uma "nova maioria", num "novo ciclo" que agora começa, segundo Pedro Nuno Santos. A aposta que está por trás desta estratégia é que os microciclos políticos funcionem a favor dos socialistas.