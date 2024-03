AD vence por 50 mil votos, PS tem os mesmos deputados que PSD

A Aliança Democrática é o partido mais votado destas legislativas, com 29,52% e 79 deputados, após a contagem das mais de três mil freguesias do território nacional. Nas legislativas deste domingo votaram mais de 6,1 milhões de portugueses, tornando estas as eleições mais concorridas na história da democracia em Portugal.

A coligação de direita, liderada por Luís Montenegro, conquistou 77 mandatos para o PSD e dois para o CDS, com o PS a ter atribuídos também 77 mandatos, numa altura em que ainda falta apurar os quatro deputados dos círculos da Europa e do Resto do Mundo, o que deixa a vitória ainda incerta.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PS teve menos 50.934 votos que AD (somada à coligação do PSD na Madeira), registando 28,63%.

Em terceiro lugar e quadruplicando os deputados das últimas eleições, o Chega conseguiu 48 mandatos e mais de um milhão de votos (18,1%).