AD vence mais de metade dos concelhos, Chega conquista nove ao PS

Depois de nas últimas eleições o PS e o PSD terem vencido todos os concelhos do país, dois anos depois, o Chega foi agora o mais votado em nove concelhos nestas legislativas: um deles em Portalegre, dois em Santarém e os outros seis em Faro, onde venceu o distrito.

Dos 308 concelhos do país, a AD venceu mais de metade (160), com o PS a conquistar 139 municípios, quando há dois anos tinha sido o partido mais votado em 252 concelhos.

A Aliança Democrática (AD) venceu nas legislativas deste domingo ao PS dez círculos eleitorais que tinha perdido nas eleições de 2022, reconquistando o Norte do país, Leiria e ainda vencendo os Açores. O Chega surpreendeu ao vencer um distrito e nove concelhos que eram socialistas.

Os três resistentes nestas eleições foram Beja, Évora e Setúbal, com Faro a cair para o Chega e os restantes para a AD. Há dois anos, a esquerda conseguiu maioria em Açores, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Coimbra, Guarda, Évora, Beja, Porto, Viana do Castelo, Braga, Santarém, Lisboa e Faro.

Além disso, a direita conseguiu maioria em 17 dos 20 círculos eleitorais do país, quando há dois anos a esquerda tinha sido maioritária em 14 círculos e 213 concelhos.

A nível de concelhos, em 160 vitórias da AD, 105 incluíram conquistas ao PS, entre elas Lisboa e Porto. A estas somam-se as nove vitórias em concelhos do Chega: em Portimão, Albufeira, Lagoa, Loulé, Silves, Olhão, Elvas, Benavente e Salvaterra de Magos.

A Aliança Democrática foi a força política mais votada em 10 concelhos do distrito de Porto nas eleições legislativas de domingo, enquanto o PS ganhou nos outros oito municípios deste círculo, segundo os resultados oficiais provisórios.

O PS e a AD dividiram as vitórias concelhias no distrito de Lisboa nas legislativas de domingo. Dos 16 municípios do distrito, oito foram ganhos pelo PS e oito pela coligação de direita.