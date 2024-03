Porta-voz do PAN apela à participação contra a abstenção

A porta-voz do PAN apelou hoje à participação de todos os portugueses nas eleições legislativas, sublinhando que é uma "oportunidade para reforçar a democracia" e pedindo que a abstenção não "saia vencedora".



"Eu recordo que fazemos este ano 50 anos em que assinala o 25 de Abril, é uma data por demais importante para que a abstenção saia novamente vencedora. Esta é uma oportunidade para nós reforçarmos a nossa democracia", salientou Inês Sousa Real.

A cabeça lista do PAN por Lisboa falava aos jornalistas depois de ter exercido o seu direito de voto, cerca das 10h40, na Escola Básica 2,3 de Telheiras, em Lisboa.

A ambição de voltar a ter um grupo parlamentar e a afirmação como principal força progressista com políticas verdes marcaram a campanha do PAN, que criticou o conservadorismo da AD e a falta de obra feita do PS.

Depois de ter conseguido eleger André Silva em 2015, o PAN assegurou quatro lugares no parlamento em 2019, mas voltou a ter um único representante após as legislativas de 2022.

Durante a campanha, dois membros do PAN eleitos para a Assembleia Municipal de Faro anunciarem a desfiliação, acusando a direção nacional de estar cada vez mais distante dos seus princípios orientadores.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar hoje para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.