Partidos congratulam-se com descida da abstenção

Os partidos congratulam-se com a descida da abstenção nas eleições legislativas deste domingo.

O PSD saudou a previsível redução da abstenção nas eleições legislativas de hoje e agradeceu o empenho dos portugueses que estiveram nas mesas de voto e asseguraram a normalidade do ato democrático.

Numa declaração aos jornalistas, no hotel onde decorre a noite eleitoral da coligação Aliança Democrática (AD), em Lisboa, a vice-presidente do PSD Margarida Balseiro Lopes comentou as projeções de abstenção, referindo que "se prevê que seja uma das mais baixas taxas de abstenção nos últimos anos".

O dirigente do PS Pedro Delgado Alves mostrou-se satisfeito com o aumento da participação nas legislativas, após uma campanha “participada e mobilizadora”, considerando que demonstra que os portugueses veem o voto como “a arma principal das decisões”.

Para o dirigente do PS, essa taxa “demonstra que os portugueses, no fim de uma campanha eleitoral participada, mobilizadora, responderam e estiveram hoje nas urnas, expressando o seu sentido de voto, expressando a vontade para os próximos quatro anos”.



Rui Paulo Sousa, dirigente do Chega, reagiu aos valores da abstenção, e mostrou-se extremamente satisfeito pela adesão às eleições. “Estamos bastante satisfeitos com estes resultados que ainda não estão fechados, estamos a falar de uma projeção e esperamos que ainda aumentem até ao fecho das urnas”, acrescentou.

Rui Paulo Sousa considerou que se vive “uma altura que preocupa muito os portugueses que sentiram que era o seu dever votar”.

A Coligação Democrática Unitária (CDU, que junta PCP e PEV) salientou hoje a participação dos portugueses nas eleições legislativas, valorizando as projeções da afluência às urnas como um “sinal de vitalidade” da democracia.

“Em primeiro lugar, para valorizar a participação dos eleitores neste importante momento da nossa vida democrática, dando assim expressão concreta aos valores de Abril, o que é tanto mais significativo no ano em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril”, afirmou Manuel Rodrigues, membro da comissão política do Comité Central do PCP.

O diretor de campanha do BE Adriano Campos saudou os dados que indicam uma maior participação nestas eleições, dizendo aguardar com serenidade por aquilo que possa "ser uma noite boa e com esperança à esquerda”.

“É sempre positivo quando temos mais pessoas a votar e a responder ao apelo destas eleições”, começou por referir, destacando que os dados indicam que há “mais pessoas a votar em praticamente em todos o país”.