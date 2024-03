Medina aponta novo quadro político muito instável e afasta "Bloco Central" PSD/PS

VEJA TAMBÉM:

O ministro das Finanças criticou esta sexta-feira a decisão presidencial de interromper a legislatura e convocar novas eleições, apontando para a instabilidade resultante do novo quadro político, e afastou a reedição de um "Bloco Central" PSD/PS.

Estas posições foram transmitidas aos jornalistas por Fernando Medina, terceiro candidato socialista na lista de Lisboa, quando chegava ao hotel onde a direção do PS está a acompanhar a evolução dos resultados eleitorais.

De acordo com o titular da pasta das Finanças, a confirmarem-se as projeções eleitorais, o PS regista uma derrota, que é "assumida globalmente" por todo o partido, e a Aliança Democrática (AD) vence, mas com um resultado inferior ao alcançado pelo antigo líder social-democrata Pedro Passos Coelho nas legislativas de 2015.

"Estamos perante umas eleições que não deviam ter acontecido neste tempo, que foram prematuramente marcadas antes de metade de um mandato de maioria absoluta. O quadro que resultará destas eleições é de grande de fragilidade e instabilidade", advertiu.