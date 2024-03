Marta Temido. "Ser oposição será certamente difícil mas ser Governo será muito mais difícil"

Marta Temido participou, este domingo, na emissão especial da Renascença para acompanhar a noite eleitoral. Ao avaliar as primeiras projeções do serão, a antiga ministra da Saúde admitiu que, perante o expectável crescimento da direita, é importante "fazer nas próximas horas, nos próximos dias", uma análise para perceber "o que terá falhado" para que os resultados eleitorais tenham ficado "aquém do que se esperava".

"A confirmarem-se estes resultados é importante ter a humildade para reconhecer erros e perceber o que falhou", diz a socialista.

Temido vaticina um "governo minoritário da AD" e diz que, se tal cenário se colocar, o PS irá assumir o seu "papel na oposição, que é um papel igualmente importante na democracia".

Chega. "A sua estratégia é minar, minar, minar"

Marta Temido rejeita o papel que o seu partido, enquanto Governo, possa ter tido no crescimento do Chega. "É comum dizer-se que o Chega se alimenta das falhas do sistema, dos serviços públicos. Se assim fosse, e considerando os países nórdicos - que têm serviços públicos mais robustos -, não teríamos um crescimento da extrema direita", defende.

Para a antiga ministra socialista, estes partidos "aproveitam-se de todas as fragilidades que sentem à sua volta. Não interessa de que natureza sejam. A sua estratégia é exatamente essa: minar, minar, minar".

"Portugal já não é a exceção"

Marta Temido acredita que o "cenário com o qual nos confrontamos" nesta noite eleitoral, com uma "terceira força política que emerge" acontece num contexto europeu, onde vários partidos "mais radicalizados vieram para ficar".

"Portugal já não é a exceção". Estamos perante a "capitalização do descontentamento", defende Marta Temido, onde as "falhas do sistema democrático estão a ser aproveitadas".

Perante tal cenário, os partidos têm de fazer, entende, "uma reflexão muito profunda no que estão a falhar".

Quanto àquilo que separa PS e Chega enquanto partidos da oposição, Temido não tem dúvidas: "são oposições totalmente diferentes".

"O Chega faria sempre oposição. A oposição de um partido democrático é uma oposição que se quer credível", diz, salientando que não é possível comparar porque há partidos "que se alimentam do radicalismo".

Aliás, Temido relembrou que o PS "sempre tentou não votar favoravelmente alguma proposta do Chega" e assegura que, no que for mais importante, isso vai continuar a acontecer.

"Ser oposição será certamente difícil mas ser Governo será muito mais difícil"

Para Marta Temido, qualquer que seja a formação do próximo Governo, "os problemas que o país enfrenta" e o "contexto internacional" não lhe irão facilitar a vida.

"Não tenhamos dúvidas de que o atual contexto de governação é extraordinariamente difícil para quem quer que seja", admite.

"Ser oposição será certamente difícil mas ser Governo será muito mais difícil...como, de resto, tem sido", remata a ex-ministra.