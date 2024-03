Legislativas 2024. Chega mais do que duplica número de deputados

VEJA TAMBÉM:

O Chega mais que duplicou o número de deputados eleitos nas legislativas deste domingo , somando 26 mandatos, quando estavam apurados os resultados provisórios em 2.986 das 3.092 freguesias.

Com 96,41% dos votos apurados, é nos distritos do Porto, com quatro deputados eleitos, e Santarém, Faro e Braga, com três deputados, que o partido conquista o maior número de mandatos.

Nas eleições legislativas de 2022, o Chega elegeu 12 deputados para a Assembleia da República.