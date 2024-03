Jovem que se estreou a votar: "Estava nervosa e com receio de fazer a escolha errada"

VEJA TAMBÉM:

Para Joana Carrilho as eleições deste domingo marcam também a estreia como eleitora. “Estava nervosa e com receio de fazer a escolha errada. A minha mãe foi atrás de mim para me tirar foto. É uma mãe galinha, fiquei envergonhada, mas mãe é mãe”, diz à Renascença com ar sorridente.

Ao lado, junto à entrada para a Escola Básica 2,3 de Telheiras, a mãe, Regina Carrilho, que fez questão de registar esse momento, dizia-se orgulhosa.

“Fiz aquilo que todas as mães fazem, ou algumas, pelo menos. Eu acho que ela vai lembrar-se mais tarde, e logo nos 50 anos da democracia. Apanhámos um dia de sol, nada de chuva e estamos contentes porque parece que há mais gente a votar”, afirma.

Nesta escola votaram este domingo o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e a líder do PAN, Inês de Sousa-Real.

O dia de votação, em Lisboa, trouxe dois ou três raios de sol, logo a seguir entrecortados por pingos de chuva. Apesar de uma meteorologia pouco convidativa, Maria José, com 84 anos, diz que enquanto puder, irá responder sempre a esta chamada.

“Não ia ficar em casa. Deus me livre. É importante, sim senhora. Eu gosto muito de fazer estas obrigações”, declara.