Gonçalo da Câmara Pereira diz que se a AD ganhar partido vai estar no Governo "com ou sem elementos"

O presidente do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, apareceu, este domingo, na noite eleitoral da AD e disse que, se a coligação ganhar, o partido vai estar no próximo Governo "com ou sem elementos" dos monárquicos.

Câmara Pereira chegou ao hotel perto do Marquês de Pombal, Lisboa, onde a coligação PSD/CDS-PP/PPM está a acompanhar a noite eleitoral e desvalorizou a sua ausência de toda a campanha nacional da AD.

"Fiz o meu papel, o papel do PPM foi apostar num líder que falasse por nós (...) Fazer qualquer coisa era fazer barulho sem necessidade, a nossa voz esteve sempre na boca dele, ele falou por nós", disse.

Questionado o que significará para o PPM uma vitória da Aliança Democrática, respondeu: "O PPM, se a AD ganhar, pela segunda vez, o PPM é o quarto partido a estar no Governo, porque vamos estar no Governo".

Questionado sobre se tem essas garantias por parte do líder da coligação, Luís Montenegro, o presidente do PPM disse que não é necessária.

"Podem estar elementos ou não estar elementos (...) O Governo é da AD, não é dos partidos, portanto, nós estamos representados. Só há quatro partidos que governaram Portugal, e o PPM é o quarto partido".

Gonçalo da Câmara Pereira lembrou que esteve presente na cerimónia de assinatura da coligação, em janeiro, disse que fez campanha - embora não na volta nacional - e assegurou que vai estar com Luís Montenegro "seja na derrota, seja na vitória, seja no empate".

"Espero que os portugueses queiram fazer uma mudança séria no país", afirmou.