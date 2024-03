"Foi além do que devia". Presidente do PS reforça crítica a Marcelo

VEJA TAMBÉM:

Carlos César, presidente do Partido Socialista (PS), sublinhou este domingo as críticas que já tinha lançado ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sexta-feira por alegada tentativa de condicionamento das eleições legislativas.

Desta feita, e à entrada do Hotel Altis, onde o PS organiza a sua noite eleitoral, Carlos César visa a mensagem da noite de ontem do Presidente.

"Eu creio que o senhor Presidente da República acabou por fazer uma comunicação ao país em que pouco mais fez do que um apelo ao voto. Nesse sentido corrigiu um posicionamento menos correto que exteriorizou num jornal diretamente ou por interposta pessoa, uma porta-voz que é habitual nessa matéria. O senhor Presidente da República foi além do que devia", declarou o presidente do PS.

Questionado se Marcelo Rebelo de Sousa pode ter influenciado os eleitores, Carlos César diz que não tem forma de avaliar.

"Não tenho maneira de medir o impacto, poderá ter havido permissividade da CNE. O que interessa é que as eleições decorreram razoavelmente bem, a participação dos portugueses parece ter sido ligeiramente mais elevada e isso é bom para a democracia", afirma.

"Acho que há a necessidade dos organismos estarem num estado de prontidão absoluta", afirmou, em reação à confusão desta tarde sobre os nomes dos partidos nos boletins de voto.