David Justino diz que Chega "ganhou acima de tudo" com a vontade de mudar

David Justino considera que a Aliança Democrática beneficiou da vontade de mudar mas "quem ganha acima de tudo é o Chega".

O social-democrata referiu, na emissão especial da Renascença, que a "Esquerda perdeu claramente" e há um reforço da ideia que o bipartidarismo "é capaz de ter de ser repensada".

"Vamos ter de lidar com uma nova configuração do eleitorado", refere.

"As grandes dificuldades vai ser para quem estiver no Governo. Temos um conjunto de problemas que se têm vindo a arrastar. Quem tiver as rédeas do Governo vai ter de se preocupar muito com a situação externa. É um contexto que faz aumentar a incerteza. Devo confessar que tenho uma dose de pessimismo e que a teoria dos micro ciclos possa ser reposta", analisa, ainda.

David Justino lamenta que, em Portugal, haja "défice de cultura de compromisso".

"Não conseguimos fazer aquilo que os alemães fazem, os suecos fazem. A emergência do Chega poderia acelerar se fosse levado a sério. Tem de ser acordo escrito", refere.

O social-democrata refere que o Chega não é "nem credível, nem respeitável" e duvida que se houvesse um acordo com o partido de André Ventura, essa aliança durava até ao fim da legislatura.

"Sobre esses grandes temas se fosse possível, tem de haver uma convergência. Se não conseguirmos arranjar respostas para isto, é o país que sai prejudicado. Enquanto o país sair prejudicado é o Chega que beneficia", lamenta, ainda.