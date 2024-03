Chega vence Faro e torna-se o 5.º partido a vencer um distrito em legislativas

O Chega fez história este domingo, ao tornar-se no quinto partido na história das eleições legislativas a vencer um círculo eleitoral.

O partido liderado por André Ventura venceu o distrito de Faro, com 27,19% dos votos, mais do dobro dos 12,3% que tinha conseguido há dois anos.

Atrás do Chega, o PS conseguiu 25,5% dos votos e a AD 22,4%, com as três forças políticas a dividirem entre si os 9 deputados no círculo eleitoral.