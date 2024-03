António Costa. Eleições decorreram num "caldo de cultura próprio para o populismo"

VEJA TAMBÉM:

As eleições legislativas deste domingo decorreram num "caldo de cultura próprio para o populismo", afirmou o primeiro-ministro demissionário, António Costa, em declarações aos jornalistas na sede de campanha do PS.

António Costa reconhece que o PS "teve uma descida muito significativa da sua votação" e "há indiscutivelmente uma subida fortíssima do Chega".

O ex-líder do PS afirma que agora é preciso refletir o que provocou o crescimento exponencial do partido de André Ventura nestas eleições legislativas.

"Acho que é fundamental todos analisarmos esse resultado eleitoral, tentar compreender o que na subida do Chega tem de estrutural, de mudança de fundo na sociedade, e o que possa resultar de umas eleições que aconteceram num quadro conjuntural atípico. Temos a noção de que estas eleições ocorreram depois de dois anos de crise inflacionista que o país não vivia há 30 anos, isso criou mal estar geral”, disse António Costa.

“Em segundo lugar: o facto destas eleições terem ocorrido numa situação de sobressalto de dúvidas judiciais por esclarecer, cria um caldo de cultura próprio para o populismo”, sublinhou o primeiro-ministro.

Sobre o que poderá fazer o líder do PS, Pedro Nuno Santos, no cenário pós-eleitoral, António Costa diz que "a direção do PS é que saberá o que deve fazer".

O primeiro-ministro não comenta a notícia do Expresso de sexta-feira, que citava fontes de Belém e que António Costa credita a Marcelo Rebelo de Sousa.

"Há quase oito anos que tentam que eu comente as palavras diretas ou indiretas ou os silêncios e passeio do Presidente da República. Nunca o fiz, não é ao fim de oito anos que vou quebrar uma regra que estabeleci, nem dito por fontes de Belém, que ele próprio já disse que é ele", diz.