Presidente da República realça que em tempos de instabilidade "é que importa mais votar"

O Presidente da República fez este sábado um apelo ao voto nas eleições Legislativas deste domingo, realçando que em tempos de instabilidade e incerteza externas "é que importa mais votar".

Marcelo Rebelo de Sousa, através de um discurso a partir do Palácio de Belém, identificou três preocupações que pesam neste ato eleitoral: A urgência de acelerar a recuperação da economia, os efeitos desse compasso de espera provocado pelas guerras na Saúde, na Habitação, na Educação e noutras áreas sociais. O que se passará lá fora".

Falando do conflito da Ucrânia, o chefe de Estado realçou que provocou nova crise económica e que outro conflito se agravou no Médio Oriente. Tudo isso, disse, "travou a tão desejada recuperação" do período pós-Covid-19.

"Mesmo se nos últimos meses não tenham prestado atenção ao que se passa lá fora, é nestes instantes que mais importa votar", reiterou.



Depois de ter sido criticado por decidir comunicar com o país durante o sábado de reflexão, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que nenhuma instituição ou personalidade "pode condicionar a vontade popular".

"Em 2024, passam 50 anos do 25 de abril e e 49 do primeiro voto direto de homens e mulheres com mais de 18 anos. Fecha-se um ciclo de meio século, abre-se outro com novas exigências e novas ambições, mas sempre com os mesmos valores", destacou, ainda, antes de fechar com um apelo final:

"Só o vosso voto decide, só o vosso voto escolhe, só o vosso voto é final. Por tudo isto e ainda por dar nova vida à nossa Liberdade, à nossa Igualdade, à nossa Democracia, apelo ao vosso voto".