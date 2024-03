Voto antecipado com adesão de 95%

A taxa de participação no voto antecipado em mobilidade nas eleições legislativas foi de 95,17%, no conjunto dos 300 municípios que já comunicaram os dados, faltando oito, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

"Faltando conhecer os resultados de oito municípios (todos no continente), verifica-se que 180.835 do total de 208.007 eleitores inscritos no voto antecipado em mobilidade exerceram esse direito", informou o MAI, em comunicado.

No território continental, a taxa de participação foi de 95,39%, dado que votaram 175.599 dos 202.385 cidadãos inscritos.

Já nas ilhas, os Açores contaram com uma taxa de participação de 93,8% (votaram em mobilidade 2.995 dos 3.224 eleitores inscritos) e na Madeira a taxa foi de 92,12% (votaram 2.241 dos 2.398 cidadãos inscritos).

Relativamente aos residentes e recenseados no estrangeiro que votam por via postal, a Administração Eleitoral da Secretaria Geral do MAI recebeu 175.530 boletins de voto até quinta-feira, num total de 1.541.295 enviados para 189 países nos vários continentes.

O chamado voto em mobilidade permite aos eleitores votarem uma semana antes num concelho à sua escolha. Se não o fizerem, podem fazê-lo no dia das eleições, ou seja, em 10 de março.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar na escolha de 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.

Instituída com a entrada em vigor da Lei Orgânica n.º 3/218, por ocasião da eleição de deputados portugueses ao Parlamento Europeu em 2019, a modalidade de voto antecipado em mobilidade foi escolhida por 285.848 nas eleições legislativas de 2022.