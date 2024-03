Ventura quer "bastião Chega" de Setúbal até ao Algarve

Veja também:

O presidente do Chega afirmou esta quinta-feira que os territórios de Setúbal ao Algarve vão passar a ser "bastiões Chega" e disse querer que domingo fique na história como o dia da vitória "dos portugueses de bem sobre a bandidagem".

André Ventura discursava no final de um jantar/comício no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.

"Se um dia esta terra foi um bastião vermelho daqui até ao Algarve, há uma coisa que tenho a certeza que vai acontecer no dia 10 à noite. Independentemente do resultado final, uma coisa é certa e segura, de Setúbal até ao Algarve será bastião Chega a partir do dia 10 de março", afirmou.

"O Sul será todo nosso, e será o início de uma reconquista invertida" para "correr com socialistas e comunistas", acrescentou o líder do Chega.

André Ventura acusou os comunistas de "traírem aqueles que trabalham", e voltou ao ataque à "subsidiodependência", alegando que "hoje ganha-se mais sem trabalhar do que a trabalhar".

"Hoje somos nós o partido dos trabalhadores verdadeiramente", defendeu. Durante o período oficial de campanha, Ventura não teve nenhuma ação com trabalhadores.

O líder do Chega defendeu também que "nunca na história um partido esteve tão perto de derrubar a monarquia" de PS e PSD e reiterou que está confiante de que vai vencer as eleições. "Nunca estivemos tão perto, deixem-me substituir a palavra, de derrubar a tirania destes dois partidos", acrescentou.

Sustentando que "votar no PSD, votar no PS vai ser exatamente o mesmo", Ventura afirmou que "Montenegro não fará diferente de António Costa, Pedro Nuno Santos fará pior ainda do que António Costa" e, se se juntar "a isso a Mortágua e o Raimundo", ficará "ainda pior para Portugal".

"Depois do 25 de Abril, do 25 de Novembro, de datas tão importantes da nossa história, eu gostaria que o 10 de março ficasse para sempre na nossa história como a data definitiva, incontornável, absoluta da vitória dos portugueses de bem sobre a bandidagem, da vitória do país normal sobre o comunismo e sobre o socialismo, da vitória do país profundo sobre as elites, da vitória dos portugueses sobre aqueles que nos roubaram ao longo dos últimos 50 anos", afirmou.