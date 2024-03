Tavares antecipa "luta renhida" no domingo e pede a Marcelo atenção ao Chega

Veja também:

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, antecipou esta quinta-feira uma "luta renhida" no domingo e pediu ao Presidente da República para estar atento caso a direita "vire o bico ao prego" em relação ao Chega. A Sondagem das Sondagens da Renascença aponta para um empate entre os blocos AD-IL e PS-BE-CDU e Livre.

"No próximo dia 10 nós temos em confronto o campo da esquerda, do progresso e ecologia, e o campo da direita, da direita conservadora e da direita neoliberal. E está renhida esta luta, que vai ser disputada voto a voto, deputado a deputado, deputada a deputada", sustentou Rui Tavares.

O deputado único do Livre, que falava num comício no Teatro Thalia que encerrou hoje a campanha em Lisboa, considerou que "o crescimento do Livre na atual configuração política é o que dá mais garantias" de a esquerda poder vencer as legislativas antecipadas de domingo.

Num discurso de cerca de 20 minutos, o cabeça de lista do Livre por Lisboa deixou duras críticas à Aliança Democrática (coligação PSD, CDS-PP e PPM) e à sua postura perante o Chega.

"Eles podem dizer que "não é não" a um acordo escrito, mas ainda não ouvi dizer aos atuais dirigentes da AD a coisa mais simples que é "dali só vem perigo para a nossa sociedade, com eles não, com eles nunca, nem por escrito, nem falado, nem explícito, nem implícito, nem tácito, nem negociado, nem de maneira nenhuma", salientou.

Tavares defendeu que o Chega terá de estar "excluído da governação" uma vez que "toda a gente excluiu alianças" com este partido.

"Seria uma traição aos eleitores. E creio que o senhor Presidente da República teria que estar atento a isto se a partir do dia 11 começassem a virar o bico ao prego e a fazer alianças com aqueles que nunca fariam alianças antes do dia 10", apelou.