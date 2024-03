Sondagem das Sondagens. AD e IL têm maioria relativa, mas PS, BE, CDU e Livre também

O quarto lugar mudou algumas vezes de dono desde janeiro. Neste momento, é a Iniciativa Liberal que, com 5,4% das intenções, está à frente do Bloco de Esquerda, que tem 4,5%.

Ao contrário do que acontecia em 2022, desta vez não há dúvidas sobre a terceira força política - é o Chega. Contudo, depois de dar um salto na segunda metade de janeiro, a campanha eleitoral parece ter feito o partido de André Ventura escorregar nas sondagens. A estimativa é de 16,8% das intenções de voto .

Depois de começar com um empate técnico , a Sondagem das Sondagens estima que a coligação entre PSD, CDS e PPM some 32,6% das intenções de voto , enquanto o PS acumula 27,9% das intenções.

A dois dias das eleições legislativas de 10 de março, o agregador de sondagens da Renascença estima uma vitória da Aliança Democrática (AD), mas sem maioria absoluta - um cenário semelhante à última estimativa de 2022 , mas com um líder diferente. A distância entre a AD e o Partido Socialista está nos 4,7 pontos percentuais.

Comparando com os resultados de 2022, o PS é quem mais perde: são mais de 13 pontos que se esfumam face à maioria absoluta. A AD tem mais 1,9 pontos que a soma dos resultados do PSD e do CDS em 2022.

Se as sondagens estiverem corretas e esta estimativa se cumprir, a direita sem o Chega soma 38% das intenções de voto , e a esquerda (PS, BE, CDU e Livre) soma 38,7% . Assumindo como definitivo o "não é não" de Luís Montenegro ao Chega, se o PAN conseguir eleger, o partido de Inês Sousa Real pode ser decisivo para haver uma maioria na Assembleia da República - e para a formação de um Governo.

Se a campanha parece ter sido desfavorável ao Chega, a história do Livre é exatamente ao contrário. O partido fundado por Rui Tavares está relativamente descolado da CDU e chega ao fim da campanha com o valor mais alto que alguma vez obteve na Sondagem das Sondagens : 3,6%.

Entre os perdedores estão ainda a CDU (menos 1,6 pontos) e o PAN (menos 0,3 pontos). Os restantes partidos devem ganhar votos, principalmente o Chega (mais 9,6 pontos) e o Livre (mais 2,3 pontos). A IL poderá crescer 0,5 pontos, enquanto o BE tem uma diferença de apenas uma décima face ao resultado de 2022.



Sondagens podem estar a subestimar o PS

Em 2022, o choque da maioria absoluta fez todos perguntar "o que correu mal nas sondagens?". Em 2024, as sondagens podem estar a subestimar o PS em três a quatro pontos percentuais, segundo Pedro Silva Martins - ex-secretário de Estado do Emprego no Governo de Pedro Passos Coelho entre 2011 e 2013 e agora militante da Iniciativa Liberal.

Na análise de Pedro Silva Martins, o envelhecimento da população e a emigração de jovens fazem com que todas as casas de sondagens subvalorizem o PS e beneficiem partidos com mais eleitorado jovem na sua amostra.

A soma de quatro pontos percentuais à estimativa do PS na Sondagem das Sondagens é suficiente para provocar um empate com a AD.