Rui Rocha finta AD no Porto. Deseja "sorte" a Montenegro e votos na IL

Veja também:

A caravana da Iniciativa Liberal esteve esta quinta-feira muito perto do desfile da Aliança Democrática (AD), nas ruas do Porto. Através dos jornalistas, Rui Rocha desejou “boa sorte” a Luís Montenegro, mas votos para a IL.



Separados por cerca de 50 metros de distância, os liberais seguiram e desviaram-se do percurso da AD.

Questionado sobre o distanciamento, Rui Rocha sublinhou que os dois partidos têm caminhos diferentes.

“Nós temos caminhos diferentes e decidimos apresentar um caminho diferente aos portugueses, com responsabilidade, com o sentido da missão que temos para o país, mas afirmando essa diferença e isso passa também pelos caminhos que tomamos”, afirmou o líder da IL.

Nestas declarações aos jornalistas durante uma arruada no coração do Porto, Rui Rocha disse que, a Luís Montenegro, só deseja sorte e não votos.

“Teria desejado boa sorte, como faria com qualquer candidato neste momento. Eu ao Luís Montenegro não desejo mais do que sorte. A mim desejo sorte e votos”, afirmou o líder da IL, que já abriu a porta a um entendimento pós-eleitoral com a AD.

Durante a arruada no Porto, o presidente da IL aproveitou para dizer que, nas eleições legislativas de domingo, cabe aos portugueses assumir a dianteira e decidir o futuro do país.



"Estamos a chegar à reta final onde os portugueses tomam a dianteira e decidem que país querem ter", afirmou Rui Rocha.