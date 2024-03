PS e AD vão concentrar o último dia de campanha em Lisboa, com as habituais arruadas e comícios de encerramento, mas com algumas adaptações devido às previsões de mau tempo.

O secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, cumpre os tradicionais almoço na cervejaria Trindade (Lisboa) e descida do Chiado, passando depois por Almada (distrito de Setúbal) antes de encerrar a campanha com uma festa na capital.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, que cancelou a arruada no Chiado, por razões climatéricas, descerá a Avenida da Igreja, participando a seguir num almoço alusivo ao Dia da Mulher e num comício no Campo Pequeno.

Encerram ainda a campanha em Lisboa, os presidentes do Chega, André Ventura, e da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, e a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real,

A norte, estarão o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, e o porta-voz do Livre, Rui Tavares.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República, numa eleição a que concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.