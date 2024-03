Pedro Nuno Santos imune a sondagens. Neto de sapateiro quer calçar sapatos de primeiro-ministro

Veja também:

"Não estou desanimado". A três dias das eleições, o secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, respondeu assim à pergunta de uma jornalista sobre o que aí vem, após as eleições legislativas de domingo.



E foi só esta quinta-feira que o líder do Partido Socialista, "neto de sapateiro e filho de empresário" como se definiu, começou a lançar a mensagem sobre a "maioria invisível".

Resta saber se Pedro Nuno Santos vai a tempo de agitar esse eleitorado que, em 2022, não aparecia nas sondagens e deu a maioria absoluta ao PS. São os indecisos e os falsos indecisos, os que "não aparecem nas televisões, nem nas redes sociais".

A segunda semana de campanha mostrou um PS mais musculado, com os pesos pesados a aparecerem. Desde logo António Costa, o primeiro-ministro cessante que, ao intervir no pavilhão Rosa Mota, no Porto, deu um impulso à caravana, embora ofuscando em certa medida a intervenção de Pedro Nuno Santos.