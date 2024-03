Pedro Nuno Santos fecha campanha com ataque à "arrogância" da AD e ao "discurso xenófobo" de Passos

Veja também:

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, acusou esta sexta-feira o presidente do PSD de ter revelado falta de capacidade para liderar uma equipa coesa, mas seja perdoado pelos comentadores, e de se esconder do mau tempo com chuva.

Pedro Nuno Santos fez estes ataques a Luís Montenegro no último comício desta campanha eleitoral, que encheu o Complexo Municipal dos Desportos "Cidade de Almada", após intervenções da presidente da câmara, Inês de Medeiros, e da cabeça de lista socialista por Setúbal, Ana Catarina Mendes.

"Eles acham que ganharam as eleições. É a arrogância da direita e o seu pouco respeito pelos portugueses", começou por declarar o líder socialista, antes de fazer alusão ao facto de a Aliança Democrática (AD) ter cancelado hoje a descida do Chiado por causa da chuva, ao contrário do PS.

Pedro Nuno Santos e o primeiro-ministro cessante, António Costa, terminaram a descida do Chiado completamente encharcados pela chuva.

"Nós podíamos ter ido hoje para um recinto fechado, nós sabemos enchê-los, mas nós não temos medo da chuva. Sabemos que sempre que chove a direita se esconde. Chove muitas vezes na vida dos portugueses, não precisamos de partidos ou de líderes políticos que se escondem da chuva, precisamos de homens e mulheres que enfrentam a chuva pelo povo", sustentou Pedro Nuno o Santos.